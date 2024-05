Genoa, Gilardino resta: accordo per il rinnovo, i dettagli

32 minuti fa



Né Bologna, né Fiorentina, né Monza, né Torino. Alberto Gilardino resta sulla panchina del Genoa anche nella prossima stagione. L'allenatore ha accettato la proposta del club rossoblù, che gli offre un rinnovo del contratto per altri due anni fino a giugno 2026. Con tanto di aumento d'ingaggio, che raddoppierà da 500mila euro a un milione netto all'anno (bonus compresi). Le parti hanno trovato un'intesa verbale, da sottoscrivere mettendo le firme sui contratti.



CHE STORIA - Promosso dalla formazione Primavera alla prima squadra nel dicembre del 2022, nella passata stagione Gilardino ha riportato in Genoa in Serie A arrivando secondo in classifica dietro al Frosinone nel campionato di Serie B. In questa stagione il Grifone ha già ottenuto la certezza aritmetica della salvezza con 42 punti, che attualmente valgono il dodicesimo posto in classifica. In precedenza il 'Gila' aveva allenato la Pro Vercelli e il Siena in Serie C. Da calciatore aveva vestito la maglia del Genoa dal 2012 al 2014, con una parentesi in prestito al Bologna nella stagione 2012/2013.