Genoa, Gilardino: 'Resto per crescere. Cuore e voglia di stupire, è il nostro DNA'

Ilesce da San Siro con un punto, grazie al rocambolesco 3-3 contro ilnella 35esima giornata di Serie A.Al termine della partita, il tecnico rossoblùè intervenuto a DAZN: "Sono contento, interpretazione ottima della gara. L’avevamo preparata così. Questa squadra ha un cuore grande e ha voglia di stupire, questi sentimenti li dobbiamo coltivare e il nostro DNA deve essere questo. Venire qua a Milano contro questo Milan e fare una partita del genere, abbiamo necessità e bisogno di questo tipo di sentimenti".- "Siamo cresciuti settimana dopo settimana, partita dopo partita. Abbiamo acquisito consapevolezza. Ribadisco che venire qua a giocare contro il Milan e avere questa interpretazione della gara è da squadra esperta, squadra che ha voglia di mettere in difficoltà chiunque. Abbiamo sofferto tanto, vero, ma dobbiamo dare i meriti a questo Milan per le grandi qualità che ha in fase offensiva. Sono felicissimo, avevamo delle assenze e chi ha giocato e chi è entrato ha davvero dato tutto".

- "Ha margini importanti. Ha voglia di crescere e correre. Ha fatto una partita importante, deve continuare così. Si è fatto trovare pronto, merito suo e della squadra. Doveva tenere botta, giocare a scarico e attaccare la profondità".- "L’avevamo preparata così, in determinate situazioni creare superiorità numerica sulla corsia di destra, dalla parte di Leao e Theo. Sono arrivate tante situazioni pericolose, compresi i gol. Creavamo sempre spazi per poter giocare lungo e per potere andare dentro".

- "La volontà di crescere, mettermi in discussione in un club che mi ha dato la possibilità di allenare grazie alla squadra e al mio staff per riconfermare quello che di buono abbiamo fatto quest'anno. Sarà molto difficile, ma stimolante".- "Pensare al futuro è sempre difficile, bisogna essere ambiziosi ma realisti e coscienti per mantenere l'obiettivo in testa. Quest'anno abbiamo fatto qualcosa di importante, non sarà semplice confermarsi. Deve esserci la volontà di tutti di tenere certi giocatori e fare scelte dei nuovi per raggiungere prima di tutto la salvezza e poi magari pensare a qualcos'altro. Blasquez è molto ambizioso ma bisogna tenere i piedi fissi a terra, questa è una piazza con grande entusiasmo. Non credo che tante persone si aspettassero un campionato del genere. La prima cosa da quando ripartiremo sarà confermare quello che abbiamo fatto".