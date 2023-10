Alberto Gilardino sorride dopo la vittoria di stasera, il suo Genoa ha conquistato i tre punti grazie all'1-0 sulla Salernitana di Inzaghi. Gila ha commentato così la sfida tra due Campioni del Mondo: "L'interpretazione della partita è stata perfetta, abbiamo avuto diverse occasioni per aumentare il vantaggio; se non si chiudono le partite rischiano di complicarsi, ma siamo stati bravi anche nel secondo tempo. Quotidianamente lavoriamo per ruotare nelle varie zone del campo, ho giocatori che hanno caratteristiche importanti per fare questo gioco. Gudmundsson ha sempre avuto libertà, è bravo nel trovare gli spazi e nel saltare l'uomo. Poi è normale che ci siamo momenti della partite nei quali bisogna saper soffrire, stasera siamo stati forti a livello mentale. Retegui? Ha sentito una fitta mentre tirava; è uscito per precauzione, nei prossimi giorni valuteremo le sue condizioni. Speriamo non sia nulla di grave".