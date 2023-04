Lunedì sera, nel corso della conferenza stampa che aveva seguito la gara con il Como, Alberto Gilardino aveva sottolineato davanti ai giornalisti la necessità per il suo Genoa di recuperare quanto prima Mattia Bani.



Il pilastro della difesa rossoblù aveva infatti saltato la trasferta in riva al lago a causa della frattura al naso rimediata nel precedente incontro con la Reggina. La squalifica di Alessandro Vogliacco, che sconterà con il Perugia, aveva così spinto il tecnico piemontese ad invocare il pieno rientro del suo vicecapitano già per l'impegno successivo. Un appello che non è caduto nel vuoto, come lo stesso Gilardino ha avuto modo di confermare quest'oggi nel presentare il match di domani: “Bani con il Perugia sarà della partita - ha affermato l'allenatore rossoblù che poi ha fatto il punto anche su altri due infortunati - Sturaro invece non ci sarà. Sta facendo un percorso di recupero e dovrebbe tornare in gruppo nei prossimi giorni. Così come Boci che dovrebbe reintegrarsi in settimana“.