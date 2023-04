Stefano Sturaro torna in gruppo. Dopo un paio di settimane passate a riposo forzato a causa di un fastidio muscolare, il capitano del Genoa si è messo nuovamente a disposizione di mister Alberto Gilardino, mostrando di essersi lasciato definitivamente alle spalle il leggero infortunio.



Il centrocampista sanremese si candida dunque per un posto nella lista dei convocati per la trasferta di domani a Cittadella che il tecnico rossoblù diramerà in giornata. Non è per nulla scontato, tuttavia, che Gilardino decida di rischiare Sturaro che, di fatto, alle spalle avrà solamente due allenamenti in altrettante settimane.