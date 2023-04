Una certezza e due speranze: sono quelle che Alberto Gilardino culla in questi giorni che separano il suo Genoa dal prossimo impegno di campionato.



Sabato a Cittadella il tecnico piemontese potrà sicuramente fare nuovamente affidamento su Alessandro Vogliacco. Il centrale pugliese ha infatti smaltito il turno di squalifica comminatogli dopo il giallo rimediato in regime di diffida con il Como ed è pronto per formato con Bani e Dragusin il trio difensivo che ha fatto le fortune del Grifone negli ultimi mesi.



Oltre che sull'ex Benevento, però, Gilardino si augura di poter contare nuovamente anche su due recenti inquilini dell'infermeria rossoblù. Sia Stefano Sturaro, fuori da un paio di settimane, che Brayan Boci, out invece da un paio di mesi, sono pronti per rimettersi a disposizione del mister e potrebbero tornare a calcare il prato del Signorini già in questi giorni. Due pedine in più che consentirebbero al Grifone di affrontare con maggiore serenità il rush finale che lo separa dal triplice fischio della stagione.