Riportato il Genoa in Serie A dopo averlo preso al volo a stagione in corso, Alberto Gilardino ha avuto modo ieri sera nel frizzante post-partita con il Bari di fare un breve punto sul suo futuro.



"Presto avrò certamente un incontro con la dirigenza - ha risposto il tecnico in sala stampa a chi gli chiedeva lumi sul suo avvenire in rossoblù - ma quando marito e moglie vanno d’accordo credo che ci voglia poco per mettere le cose a posto. Ci deve chiaramente essere la volontà da entrambe le parti. Ma io l’ho già detto che per me è stato un sogno fare una cosa del genere con questi ragazzi. Ore riposiamoci, poi ci sarà tempo per pensare al futuro".