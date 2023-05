La Juventus potrebbe non essere più sola.

Cinque anni dopo la creazione della squadra Under 23, nel frattempo ribattezzata Next Gen, il club bianconero resta l'unico in Italia ad avere una formazione secondaria iscritta ad un campionato professionistico nazionale.

Presto però i piemontesi potrebbero non essere più un'eccezione.



L'idea di predisporre una squadra secondaria in cui far maturare i propri giovani non più in età da vivaio sta infatti stimolando anche la 777 Partners, da un anno e mezzo ormai proprietaria del Genoa. A svelare le intenzioni di un piano comunque non a brevissima scadenza è stato proprio l'amministratore delegato del Grifone, oltre che della holding americana, Andres Blazquez: "Stiamo pensando di creare una squadra B del Genoa - ha rivelato il dirigente a TeleNord - in Spagna è una prassi molto comune e in Belgio l'abbiamo già fatto con lo Standard Liegi (altro club di proprietà della 777, ndr). E' una considerazione che stiamo facendo. Non è un progetto immediato, ma è una possibilità".



La strada insomma pare tracciata. Ora bisogna capire se ci saranno possibilità e volontà per intraprenderla.