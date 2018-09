Cambio di programma per il Genoa in vista della preparazione della sfida di domenica prossima in casa della Lazio. L'odierna doppia sessione d'allenamento prevista per oggi è stata a sorpresa sostituita da una lunga unica seduta divisa in due parti. Nella prima si è dato spazio al lavoro in palestra, mentre nella seconda si è scesi sul prato verde del Signorini per prendere confidenza con campo e palla. Al gruppo, dopo il permesso speciale per paternità concesso di ieri, si è riunito anche Christian Kouamè che ha però svolto un lavoro personalizzato.