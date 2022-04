Tanti, troppi, torti arbitrali subiti.



La mancata espulsione di Acerbi durante Genoa-Lazio di domenica scorsa è solo l'ultimo episodio controverso che ha danneggiato il Grifone nel corso di questa stagione.



Secondo un report pubblicato questa mattina sulle pagine de Il Secolo XIX sarebbero almeno otto le partite in cui i rossoblù sarebbero stati sfavoriti dalle decisioni del direttore di gara. Un dato che trasformato in punti avrebbe sottratto al Grifone almeno 5 o 6 punti. Quelli che oggi garantirebbero di galleggiare in zona salvezza.



LISTA NERA - Come detto l'episodio della mancata espulsione di Acerbi dopo l'intervento da ultimo uomo su Roberto Piccoli lanciato a rete è solo l'ultima goccia di un vaso che aveva cominciato a riempirsi già nel secondo turno del torneo con il gol prima concesso e poi annullato a Goran Pandev contro il Napoli. La serie è poi proseguita contro Fiorentina all'andata, Udinese, sia in trasferta che in casa, e più di recente con Empoli, Salernitana e Torino.



NIENTE POLEMICHE - La società fino ad oggi ha sempre deciso di mantenere un profilo basso, sottolineando gli episodi sfavorevoli senza mai alzare la voce più di tanto. D'altronde se il Genoa si trova in questa situazione la colpa degli arbitri è soltanto marginale. Tuttavia le situazioni che hanno svantaggiato i rossoblù cominciano essere tante e il loro peso specifico può risultare una discriminante fondamentale nella corsa alla salvezza.