Nuova spaccatura tra la nuova proprietà del Genoa e il vecchio Patron Enrico Preziosi.



Secondo quanto riporta questa mattina Il Secolo XIX, nella votazione sul bilancio sociale dell'anno 2021 l'ex presidente, ancora membro del consiglio di amministrazione del club, si sarebbe astenuto dall'approvare quanto deliberato dall'assemblea.



A dividere i quattro membri della 777 Partners e il presidente Zangrillo dall'imprenditore irpino sarebbero alcune voci di bilancio emerse soltanto di recente e relative alla precedente gestione societaria. In particolare i nuovi padroni del Genoa lamenterebbero a Preziosi di aver taciuto circa la presenza di alcuni debiti con fornitori, procuratori ed erario di cui non si era mai fatta menzione durante le trattative per il passaggio di consegne del grifone.



Una somma la cui entità si aggirerebbe attorno agli 8 milioni di euro che la 777 pretenderebbe il far pagare al Re dei giocattoli. La mancata ratifica del bilancio da parte di quest'ultimo, pur non impedendo al documento di essere approvato, è da intendersi come un tentativo di discolparsi dalle accuse che gli vengono mosse dai suoi successori. Tuttavia è ormai palese che la frattura fra le parti, emersa già in diversi episodi del recente passato, sia diventata ormai quasi insanabile.