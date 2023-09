L'ottimo avvio di stagione di Albert Gudmundsson, ancora a secco di gol ma autore del maggior numero di dribbling in tutta la Serie A, sta attirando sull'attaccante del Genoa le attenzioni di alcune big del nostro campionato.



Stando a quanto riporta Sport Mediaset, l'islandese sarebbe entrato nel mirino degli uomini mercato di Inter e Napoli. Non esattamente una novità, almeno per quanto riguarda i partenopei. Già in estate, infatti, i Campioni d'Italia avevano effettuato più di un sondaggio con il 26enne ex PSV ricevendo però sempre il niet dei rossoblù.