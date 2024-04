Genoa, gli ultrà attaccano la Lega sugli orari per Fiorentina e Lazio: 'Forse pensano che a Genova non si lavori'

Due gare di campionato nel giro di quattro. Entrambe in giorni infrasettimanali ed entrambi con fischio d'inizio alle 18:30.La collocazione delle, impegnato rispettivamente lunedì in casa della Fiorentina e venerdì al Ferraris con la Lazio sempre in orario da aperitivo, sono finite nel mirino della tifoseria organizzata rossoblù.Con un comunicato diffuso nelle scorse ore la Gradinata Nord, organizzazione che raduna le principali sigle del tifo genoano, si è scagliato apertamente contro la decisione presa dalla Lega Serie A: "afferma la nota diffusa ieri -un totale asservimenti alle televisioni che programmano un campionato in funzione dei loro palinsesti. Insomma, una vergogna senza se e senza ma".

Malgrado i mugugni, il popolo rossoblù chiama ugualmente tutti a raccolta per la trasferta di lunedì sera a, l’ennesima prova d’amore della Nord al seguito del Grifone. Il campionato non è ancora finito e fino all’ultimo vogliamo dimostrare a tutti chi sono i Genoani,Le due gare sono state calendarizzate in questa maniera per permettere a Fiorentina e Lazio di preparare al meglio le rispettive gare di coppa, in Conference League per i viola, in Coppa Italia per la Lazio.