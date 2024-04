Genoa, dopo Dragusin altri due rossoblù nel mirino del Tottenham

Il Tottenham sembra averci preso gusto. Dopo essersi assicurati a gennaio il cartellino di Radu Dragusin gli Hotspurs starebbero meditando di lanciare in estate l'assalto ad altri due gioielli del Genoa.



Secondo quanto scrive stamane il portale inglese CaughtOffside.com il club londinese starebbe prendendo informazioni su Albert Gudmundsson e Koni De Winter. Nell'eventuale trattativa potrebbe entrare anche Djed Spence. L'esterno anglo-giamaicano è infatti approdato al Grifone in inverno in prestito con diritto di riscatto ma il suo cartellino è ancora di proprietà del Tottenham.