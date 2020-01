Quando si dice sfruttare l'occasione. Edoardo Goldaniga, impiegato domenica sera contro la Roma per la seconda volta in stagione, è riuscito in 90 minuti e nonostante la sconfitta del suo Genoa a guadagnarsi la riconferma nella rosa rossoblu fino a fine stagione.



In una serata negativa per il Grifone, scivolato nel frattempo all'ultimo posto in classifica, il difensore lombardo è stato senza dubbio il migliore del reparto arretrato dimostrando di poter essere un'arma in più per Davide Nicola nella seconda parte di stagione.



Arrivato in prestito dal Sassuolo la scorsa estate, Goldaniga sembrava destinato a salutare Pegli già in questa sessione di mercato dopo aver visto il campo solamente per un'ora scarsa contro il Parma ad ottobre. Ma alla seconda occasione avuta l'ex Palermo ha fatto capire di poter essere utile alla causa rossoblú. La sua permanenza appare a questo punto scontata, chiudendo di fatto le porte ad un altro ingresso nel reparto difensivo.