Edoardo Goldaniga, difensore del Genoa, commenta a Sky Sport il pareggio in casa del Torino: "Oggi era una giornata particolarmente fredda e bisogna farsi trovare pronti, sono contento di essere entrato bene. Oggi grosse occasioni da gol non ne abbiamo concesse, abbiamo portato a casa un'altra gara senza subire gol e stiamo andando avanti c on la nostra striscia positiva di partite".