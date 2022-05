La stagione diè stata probabilmente la peggiore della sua carriera.- Salutata la Lazio non senza rimpianti reciproci, in estate il panterone ecuadoriano aveva accettato la corte del Genoa, disposto a garantirgli unoche l'hanno reso di gran lunga il più remunerato della rosa rossoblù. Un ingaggio importante che tuttavia non è stato per nulla giustificato dal campo.Messo KO per due volte da altrettanti problemi muscolari, il 33enne di Guayaquil in rossoblù lo si è visto appena nove volte, di cui soltanto una per tutti e 90 i minuti di gioco. Uno è stato anche il numero di gol realizzati in Liguria, quello peraltro inutile messo a segno il 22 ottobre nel 3-2 incassato in casa del Torino.Un rendimento deludente che, unito ad un atteggiamento non proprio monastico che gli è valso l'avversione dei tifosi, hanno convinto club e giocatore a separare le proprie strade già a gennaio. In aiuto di entrambi è così arrivata l'Inter, persuasa di aver trovato in Caicedo il bomber di scorta in grado di far rifiatare le proprie prime scelte.. In sei mesi all'ombra della Madonnina il campo è diventato un miraggio ancora più impalpabile di quanto non lo fosse stato in Liguria. Tre minuti proprio contro il Genoa, uno con la Fiorentina e un quarto d'ora abbondante nell'ormai inutile ultima gara con la Sampdoria: questo il bottino raccolto dall'ex laziale nel semestre trascorso in prestito in nerazzurro. Davvero troppo poco per convincere Marotta e soci a procedere a quell'eventuale riscatto del cartellino concordato con il Genoa in pieno inverno.Morale della favola,. Resa ancor più incerta dal quell'ingaggio faraonico che rischia di trasformarsi in una zavorra pesantissima sia per lui che per il Grifone.