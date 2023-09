Grattacapo giudiziario in arrivo per Alan Matturro.

Il giovane difensore uruguaiano del Genoa, laureatosi quest'estate campione del mondo con la nazionale Under 20, è stato denunciato assieme ad altri suoi conoscenti da una negoziante genovese che lo accusa di furto.



Secondo quanto raccontato a Il Secolo XIX dalla commerciante che gestisce un negozio di mobili in città, il giocatore si sarebbe recato nei giorni scorsi presso il punto vendita per prelevare alcuni arredi, dimenticandosi di corrispondere quanto dovuto: “Dovevano acquistare alcuni pezzi - ha dichiarato la denunciante - ma hanno preso tutto senza pagare”.



Immediata la replica di Matturro che si è prontamente discolpato dall'accusa: “Non c’entro nulla. Si tratta di un semplice malinteso con una nostra amica”.



A seguito dell'esposto è partita, ovviamente, un'indagine da parte della Procura della Repubblica del capoluogo ligure.