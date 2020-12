La vittoriosa rimonta conquistata mercoledì sera contro lo Spezia ha permesso al Genoa di trascorrere un Natale relativamente felice. Per il neotecnico rossoblù Davide Ballardini, tuttavia, i problemi sono ancora molto lontani dall’essere conclusi.



Tra i molti che dovrà affrontare c’è quello di sopperire per le prossime delicatissime sfide all’assenza di uno degli uomini più importanti del proprio organico. La distrazione muscolare di primo grado contratta da Stefano Sturaro nelle scorse settimane terrà infatti il centrocampista sanremese lontano dai campi da gioco sicuramente per le prime gare del 2021, quelle contro Lazio, Sassuolo e Bologna. Tre impegni tutt’altro che semplici per un Grifone ancora affamato di punti e bisognoso di poter contare su tutti i suoi effettivi. L’ex mediano della Juventus potrebbe saltare poi anche l’incrocio di Coppa Italia con gli stessi bianconeri e tornare a disposizione per la sfida del 17 gennaio contro l’Atalanta, oppure per quella che sette giorni più tardi chiuderà il girone d’andata del Genoa con il Cagliari.



In ogni caso Ballardini dovrà studiare qualche soluzione alternativa, sperando al contempo anche che dal mercato possano arrivare forze fresche.