Elogio pubblico da parte di Ciccio Graziani nei confronti del Genoa e della sua scelta di affidare a panchina ad Alberto Gilardino.



Nel corso di un intervento ai microfoni di Radio Sportiva l'ex attaccante di Torino, Fiorentina e Roma parlato così dell'investitura recentemente ricevuta dal tecnico di Biella: "Sono contento che il Genoa abbia creduto nelle qualità di Gilardino. Sta facendo molto bene. Nelle ultime quattro partite ha ottenuto tre vittorie e un pareggio".



Graziani ha poi tracciato un parallelo sulle esperienze in panchina delle ultime due generazioni di italiani campioni del mondo: "Il fatto che ai primi tre posti della classifica ci siamo tre campioni del 2006 come Grosso con il Frosinone, Inzaghi con la Reggina, e appunto Gilardino con il Genoa significa che questa generazione ha qualità da allenatore migliori di quelle possedute dalla mia generazione del 1982, della quale, salvo rari casi, nessuno ha mai raggiunto risultati importanti in panchina".