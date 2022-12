Malgrado un campionato fin qui al di sotto delle aspettative, nel corso del quale ha comunque messo a segno sei reti, e una corte neanche troppo velata da parte di Cremonese e Ascoli, Massimo Coda non saluterà il Genoa nell'ormai imminente mercato invernale.



A togliere qualsiasi dubbio riguardo al futuro del capocannoniere in carica del torneo cadetto sono le parole raccolte stamane dal Secolo XIX e attribuite genericamente alla dirigenza rossoblù: "Massimo Coda non è in vendita".



Frase che suona quasi come una sentenza. Anche se poi, si sa, di certezze nel calciomercato non ne esistono mai.