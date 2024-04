Genoa, Gudmundsson senza freni: solo Lautaro e Vlahovic meglio di lui

Più gol che partite giocate: nell’ultimo mese e mezzoha collezionato più reti che presenze. Tra Nazionale islandese e Genoa, il 26enne di Reykjavik è andato. Dallo scorso 9 marzo a oggi solamente contro la Juventus, il 17 marzo, Gud non è riuscito a esultare. Un passaggio a vuoto ampiamente compensato in ogni partita successiva: Israele (tre volte) e Ucraina con l’Islanda; Frosinone, Verona e Fiorentina, con il Genoa, le squadre capitolate sotto i suoi colpi nelle ultime sei settimane.

Numeri che permettono a Gudmundsson di battere record su record. A livello personale, almeno dal punto di vista realizzativo. Con la rete di ieri al Franchi contro la Fiorentina, il numero 11 rossoblù ha infatti siglato il, 15 con il club e 4 con la nazionale, migliorando la sua prestazione del 2016-17 quando con la maglia dello Jong PSV, la squadra B del club di Eindhoven che milita nel secondo livello del calcio olandese, si fermò a quota 18. In totale, poi,calcolando i gol messi assieme tra club, nazionale maggiore e Under 21.

I primati dell’islandese stanno inoltre riscrivendo anche la storia del suo attuale club.nel 2008-09tre anni più tardi. Lo stesso Milito era stato anche l’ultimo giocatore del Grifone ad andare in doppia cifra per due anni di seguito. Circostanza, ovviamente, replicata da Gud tra questa e la passata stagione, quando mise a referto 11 gol.Gudmundsson, infine, pur non essendo una prima punta classica è attualmentedi Serie A, preceduto soltanto da due bomber di razza come Lautaro Martinez (irraggiungibile a quota 23) e Dusan Vlahovic, distante invece appena due gol.