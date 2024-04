Genoa, Gudmundsson non si ferma più: da un mese e mezzo più gol che gare

L'attaccante islandese del Genoa, protagonista della sua migliore stagione di sempre, anche questa sera ha trovato la via della rete, nell'1-1 esterno in casa della Fiorentina.al pari di due bomber di razza come Olivier Giroud e Victor Osimhen, dietro ai soli Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic. Reti che diventano addirittura 19 in stagione se si sommano le due messe a referto in Coppa Italia e le quattro siglate con la sua nazionale.

Il dato che più impressiona, tuttavia, è un altro.Una serie iniziata il 9 marzo scorso contro il Monza e proseguita con la maglia dell'Islanda nelle due gare dei playoff contro Israele (abbattuta da una tripletta del 26enne di Reykjavik) e Ucraina. Tornato in rossoblù, Albert si è concesso un unico turno di pausa, contro la Juventus, per poi tornare a timbrare regolarmente il cartellino contro Frosinone, Verona e Fiorentina.