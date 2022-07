Il terzino svizzero del Genoa SIlvan Hefti ha parlato a Telenord:



"Ho accettato di scendere in B perché so che l’anno scorso abbiamo fatto di tutto per rimanere in Serie A , mi piace la città, i tifosi e anche il cibo. Ci stiamo preparando per fare una grande stagione, per vincere ogni partita. Per Blessin è importante che ogni giocatore capisca ciò che lui vuole e stiamo lavorando proprio in questo senso. Voglio dare tutto per i tifosi e ripagarli di tanto affetto".