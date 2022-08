Si avvicinano sensibilmente le strade di Hernani e della Reggina.



Il club calabrese sembra intenzionata a far sul serio per aggiudicarsi le prestazioni del trequartista brasiliano del Genoa. Le parti, ormai da qualche giorno, sono costantemente in contatto per definire le modalità del passaggio in amaranto dell'ex Parma.



E proprio i ducali potrebbero giocare un ruolo decisivo nell'operazione. Il cartellino di Hernani è infatti formalmente ancora di proprietà degli emiliani che la scorsa estate lo girarono al Genoa in prestito biennale, ma con obbligo di riscatto alla prima presenza in campo con i rossoblù nel corso di questa stagione. L'eventuale passaggio in Calabria del brasiliano deve quindi essere avallato prima dal Parma che, stando a quanto riferimento stamane Il Secolo XIX, sembra comunque disposto a dare il via libera all'operazione.