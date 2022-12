Ci sono anche due ragazzi che Alberto Gilardino conosce molto bene nell'elenco dei 24 giocatori convocati per la sfida di questo pomeriggio con il Sudtirol valida per il 16° turno di Serie B.



Si tratta del mediano Luca Lipani e dell'esterno Brayan Boci, entrambi per mesi alla dipendenze del neotecnico della prima squadra nella formazione Primavera dei rossoblù.



Questa la lista completa dei convocati:

PORTIERI: Martinez, Semper, Agostino

DIFENSORI: Bani, Sabelli, Dragusin, Vogliacco, Boci, Hefti

CENTROCAMPISTI: Galdames, Frendrup, Jagiello, Lipani, Sturaro, Ilsanker, Strootman, Portanova, Czyborra

ATTACCANTI: Yalçin, Yeboah, Gudmundsson, Aramu, Puscas, Coda.