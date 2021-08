I tifosi del Genoa dovranno pazientare ancora un po' prima di vedere Salvatore Sirigu debuttare con la maglia del club più antico d'Italia.



Il portiere sardo non è infatti stato convocato da Davide Ballardini per la gara di questa sera a Marassi (ore 18, diretta tv su Italia 1) contro il Perugia, valida per secondo turno di Coppa Italia. Il motivo dell'esclusione può essere imputabile ad un ritardo di condizione, visto che il 34enne neocampione d'Europa ha iniziato ad allenarsi con il resto dei nuovi compagni soltanto da qualche giorno. Considerando anche l'assenza dell'ultimo arrivato Adrian Semper, ufficializzato dal Grifone soltanto ieri, a difendere i pali rossoblù dovrebbe pensarci Federico Marchetti. Esclusi anche Agudelo, Cassata, Ghiglione, Favilli e Radovanovic.



Nell'elenco sono invece presenti tutti gli altri neo-acquisti dei rossoblù, dal difensore belga Zinho Vanheudsen all'attaccante polacco Sasha Buksa, passando per il brasiliano Hernani, il portiere Andrenacci, la punta Ekuban, i giovani Cambiaso, Serpe e Bianchi. Tra i precettati per la sfida con gli umbri figura inoltre anche Goran Pandev il cui rinnovo di contratto è stato ufficializzato soltanto questa mattina.