Tra positivi al Covid, infortunati di lungo corso ed epurati saranno addirittura dieci i giocatori del Genoa che questa sera non parteciperanno alla trasferta in casa del Verona.



Per la prima gara dopo 22 giorni di pausa forzata, Rolando Maran dovrà davvero inventarsi qualcosa per mandare in campo una formazione in grado di tenere testa alla temibile compagine allenata dal grande ex Ivan Juric.



Oltretutto, a complicare ulteriormente i piani rossoblù, ci si metterà la condizione fisica di molti ragazzi che solo da pochissimi giorni sono potuti tornare ad allenarsi dopo la quarantena imposta loro dal virus. Molti quindi i dubbi che aleggiano attorno all'11 titolare che vedremo in campo nel capoluogo veneto.



Tra le poche certezze sembra esserci il modulo, con la conferma di quel 3-5-2 già visto all'opera nelle prime uscite stagionali del Grifone. A difendere i pali dovrebbe pensarci Mattia Perin, uno dei guariti dal Covid. Davanti a lui una linea composta da tre fra Bani, Masiello, Goldaniga e Zapata. Poche le possibilità per il rientrante Biraschi. Il centrocampo appare il reparto con maggiori novità, soprattutto a causa delle numerose defezioni. Accanto al confermato Badelj, padrone incontrastato della cabina di regia, dovrebbero giocare Radovanovic e Zajc, con Ghiglione e Czyborra ad agire sulle corsie laterali. In attacco, infine, spazio al tandem dell'est con Goran Pandev che dovrebbe essere il partner ideale per tenere a battesimo l'esordio assoluto nel nostro calcio di Eldor Shomurodov.