Potere del derby e della voglia di vincerlo.



Rinvigoriti dalla vittoria sul Cagliari e dalla possibilità di tornare a rincorrere una salvezza che in caso di passo falso con i sardi sarebbe diventata utopia, i giocatori del Genoa hanno deciso di rinunciare al proprio giorno di riposo settimanale per preparare al meglio il prossimo impegno.



Sabato alle 18 andrà in scena a Marassi la stracittadina con la Sampdoria. Gara speciale di per sé che diverrà ancor più importante vista la delicata situazione di classifica di entrambe le contendenti.



Mai come quest'anno il derby della Lanterna metterà in palio pesantissimi punti per il destino delle due genovesi. Motivo che rende la sfida rosso lblucerchiata uno snodo cruciale nel campionato di Genoa e Samp. E che ha spinto Criscito e compagni a chiedere a mister Blessin di potersi allenarsi anche oggi, giorno che inizialmente il tecnico tedesco aveva lasciato a disposizione dei giocatori.



Tutti a Pegli, dunque, nella speranza di mettere nel motore quella benzina necessaria per tingere di rossoblù la Lanterna. E continuare ad inseguire la missione salvezza.