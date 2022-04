Tra le chiavi che Alexander Blessin potrebbe utilizzare per salvare il suo Genoa dalla retrocessione c'è anche la verve di Kelvin Yeboah.



Il classe 2000, prelevato a gennaio dallo Sturm Graz, è infatti l’attaccante rossoblù che realizza più dribbling, viaggiando ad una media di 3,5 avversari scartati a partita. Yeboah è inoltre l’attaccante che realizza più contrasti, con una media di 2,3 a incontro, e intercetta più palloni, 2,8 a gara, dimostrando così una grande generosità difensiva ed un altrettanto ampia aggressività.



Altro dato rilevante riguarda poi i duelli in attacco vinti dal nazionale Under 21: la media di 5,4 a gara è la più alta tra i suoi compagni di reparto.



Da evidenziare infine le azioni totali realizzate: la giovane promessa del calcio italiano è al primo posto insieme al compagno Caleb Ekuban con una media di 40 azioni create ad ogni incontro.