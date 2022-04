Un passo avanti e due indietro.Dopo aver illuso tutti con la vittoria sul Torino,Così come quella dell'Hellas lunedì scorso, anche quella della Lazio di ieri è stata una vittoria netta e meritata. Ad agevolarla un Immobile che fa dei fischi del Ferraris il proprio combustibile per esplodere e la prestazione di un Genoa poco più che inesistente là davanti e che si scioglie alla seconda difficoltà.È impossibile infatti non chiedersiossia con l'espulsione del difensore biancoceleste. Un episodio che probabilmente avrebbe modificato la gara. E non soltanto perché il vantaggio degli ospiti è arrivato proprio nel ribaltamento di fronte successivo. Parlare degli arbitri non è mai bello e spesso risulta più dannoso che utile, soprattutto se serve a mascherare i limiti di chi ha subito i torti. TuttaviaAlzare la voce nelle sedi opportune, per quanto sia sgradevole, a volte diventa inevitabile. E adesso è giunto il momento di prendere in considerazione l'eventualità.Tuttavia, se ciò dovesse accadere, nessuno si illuda che ciò basti per raddrizzare la stagione.Bisognerà prima di tutto ritrovare il Grifone ostico e grintoso del primo bimestre di Blessin. Solo ritrovando se stessi infatti i rossoblù potranno dire ancora la loro nella corsa al quartultimo posto. Se poi dovesse arrivare anche una maggiore attenzione da parte degli arbitri, male non sarebbe...