Genoa, i numeri pazzeschi di Gudmundsson: solo un tiro su 4 viene parato

L’undicesimo gol in campionato, il tredicesimo con il Genoa in questa stagione, il diciassettesimo se si considerano anche le reti messe a segno con la nazionale islandese, contribuiscono a rendereun giocatorePurtroppo la rete realizzata sabato contro il Frosinone non ha permesso ai rossoblù di andare oltre al pareggio. Ma l’ennesima prodezza del 26enne di Reykjavik non è comunque risultata vana. Soprattutto per il ragazzo cheAlbert, oltre ad averrisulta tra i giocatori più incisivi dell’intera Serie A. Una percentuale di realizzazione pazzesca a livello collettivo ma ancor più sorprendente a livello individuale. Nelle 29 gare disputate fino a oggi,complessivi nello specchio della porta avversaria.mentre altriDato, quest’ultimo, che lo rende tra i giocatori più sfortunati di A, secondo solo a Nico Gonzalez della Fiorentina, a Matias Soulé del Frosinone e al compagno di squadra Johan Vasquez, che ne hanno colpiti cinque ciascuno. Ciò significa cheTradotto: tre quarti dei tiri di Gudmundsson o si tramutano in gol oppure vengono respinti dai legni della porta.

Dopo 30 giornate di Serie A, inoltre, il numero 11 rossoblù risulta essereSegno che oltre a saper essere pericoloso in prima persona, Gudmundsson sa anche mettersi al servizio di squadra e compagni.