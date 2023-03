Con un'iniziativa unica in Italia ma che si spera presto possa essere replicata da molte altre società, il Genoa ha preso una decisione contro lo spreco di cibo.



Grazie a un accordo con Ricibo, la rete solidale che dal 2017 opera in città per contrastare lo spreco alimentare, la società rossoblù farà in modo che il cibo non consumato in occasione delle partite casalinghe, dalle barrette energetiche dei calciatori al catering della zona hospitality, venga donato gratuitamente a varie mense solidali genovesi.