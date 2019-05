Una lunga e aspra riunione dei tifosi del Genoa si è tenuta ieri sera presso la Sala Chiamata del Porto del capoluogo ligure.



Un solo punto all'ordine del giorno, discusso da centinaia di sostenitori saliti sul parco per dire la propria: la contestazione nei confronti della presidenza Preziosi. Un clima di ostilità aperta verso la proprietà del club che proseguirà anche nei prossimi mesi.



Gli Stati Generali del tifo rossoblù hanno infatti stabilito non solo di continuare a restare fuori dallo stadio in occasione degli incontri del grifone, come si è fatto nelle ultime due partite con Torino e Spal, ma di estendere lo sciopero anche alla pay tv. Tra le proposte più gettonate della serata vi è infatti anche quella di disdire gli abbonamenti a Sky e Dazn usando come causale la dicitura "Preziosi vattene". Ennesimo, esplicito, invito al presidente a farsi da parte.



L'assemblea ha poi fatto sapere che anche in caso di salvezza del Genoa nelle prossime settimane nessuno di loro entrerà allo stadio per festeggiare.