Un'insolita e prestigiosa veste vedrà domani protagonista Cesare Prandelli.



Il tecnico del Genoa farà infatti da testimonial dell'evento culturale Rolli Days, le tradizionali giornate che il Comune di Genova dedica ai suoi palazzi storici tutelati dall'Unesco fin dal 2006 tra i patrimoni mondiali dell'umanità.



L'evento si svolgerà da domani a domenica, quando migliaia di turisti sono attesi tra gli stretti e suggestivi vicoli del centro storico più esteso d'Europa per ammirare 31 secolari palazzi dell'aristocrazia genovese.



Prandelli in persona darà il via alle tre giornate partecipando al primo tour guidato del fine settimana che partirà domani alle 15 da Palazzo Tursi, sede del comune di Genova.