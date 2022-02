, arrivato proprio sul filo di lana del mercato di gennaio, sta suscitando una vera e propria ondata di saluti e ringraziamenti social da parte dei suoi ormai ex compagni in rossoblù.Dopo il commiato riservatogli dal club, anche i giocatori hanno voluto infatti esprimere il proprio dispiacere per non avere più il campione macedone al loro fianco. Tra i primi a salutare Goki è stato capitan: "- ha scritto il numero 4 sul proprio profilo Instagram - perché mi hai insegnato tanto in campo e fuori..!!! Buona fortuna per tutto amico mio, ci mancherai!!!".Sulla stessa falsa riga si sono poi mossi anche altri due genoani comeentrambi autori di una storia per salutare e ringraziare Pandev.