Potrebbe riprendere da Parma la carriera di Francesco Cassata.



Il centrocampista spezzino del Genoa, reduce da un lungo stop che lo ha tenuto lontano dal campo per tutto il girone d'andata, da qualche settimana è tornato ad allenarsi in gruppo con il resto dei compagni.



Il tecnico rossoblù Andriy Shevchenko, alle prese con lo sfoltimento di una rosa extra large, sembra voler rinunciare tra gli altri anche a lui. D'altra parte Cassata ha voglia di tornare protagonista e gli estimatori non gli mancano. Soprattutto in Serie B, dove ad avergli messo gli occhi addosso è in prima linea il Parma del suo ex allenatore ai tempi del Sassuolo Beppe Iachini.