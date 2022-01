Ormai è chiaro chenon rientri più nei piani del Genoa.Arrivato a fine agosto dalla Lazio come il grande colpo estivo del mercato rossoblù, malgrado un gol, tre assist e un rigore procurato, in tutto il girone d'andata l'ecuadoriano. In metà stagione il Panterone ha visto il campo appena cinque volte, di cui soltanto una per tutti e 90 i minuti di gioco. Proprio quest'apparizione, datata 5 novembre a Empoli, è stata però anche l'ultima per un giocatore dal fisico tanto imponente quanto fragile.Bloccato da una lunga serie di guai muscolari, nell'ultimo bimestre Caicedo è diventato un ospite fisso dell'infermeria di Villa Rostan, luogo che peraltro aveva già avuto modo di frequentare assiduamente nelle prime settimane della sua militanza in rossoblù., candidandosi anche ad un posto in squadra in vista dell'impegno di giovedì in casa del Sassuolo.Un rientro che tuttavia non sembra intaccare le sue percentuali di permanenza in rossoblù. Su quelle, casomai, influiscono altri fattori. Economici ad esempio. Con circa 2 milioni e mezzo di euro netti percepiti per ognuno dei due anni d'ingaggio,. Un aspetto che inevitabilmente ne condiziona la partenza verso altri lidi.A lui hanno fatto un pensiero sia la Fiorentina che l'Inter, entrambe alla ricerca di un bomber di scorta. Ma sia le intenzioni dei viola che quelle dei nerazzurri sono rimaste per ora tali e altre soluzioni all'orizzonte non si intravedono.Cosa impensabile fino a pochi mese fa, quando semmai erano i rossoblù a beneficiare di tali cortesie.