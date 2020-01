C'è Enrico Preziosi in persona dietro al ritorno di Iago Falque al Genoa 5 anni dopo il suo addio.



Sarebbe stata infatti una telefonata del numero uno rossoblù al giocatore, avvenuta ieri mattina, a convincere lo spagnolo a preferire il Grifone agli altri club interessati a lui. Lo rivela l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



Il rientro a Pegli del trentenne di Vigo non è tuttavia ancora ufficialmente definito. Prima di mettere nero su bianco l'accordo di massima raggiunto col Torino, che dovrebbe lasciarlo in Liguria per i prossimi sei mesi, Iago Falque dovrà dimostrare di essersi lasciato completamente alle spalle i guai fisici che ne hanno condizionato pesantemente la prima metà della stagione.



Il responso arriverà dalla seconda parte di visite mediche che il calciatore sosterrà oggi. Qualora gli esiti degli accertamenti dovessero evidenziare qualche problema, l'affare salterebbe.