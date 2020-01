"Ho un'offerta dal Genoa per George Cimpanu ma non lo lascio andare": a parlare è Valeriu Iftime, proprietario dell'FC Botosani, club militante nel massimo campionato romeno, che attraverso il portale stiri.botosani.ro ha rivelato l'interesse del club più antico d'Italia per il 19enne trequartista.



Il numero uno della società biancorossa ha poi spiegato i motivi del proprio rifiuto: "L'importo proposto dal Genoa è interessante ma George deve giocare tante altre partite in Liga 1 prima di poter andare in un campionato più forte. Serve per la sua crescita. Altrimenti questi ragazzi finiscono per perdersi".



Classe 2000, prodotto del vivaio del Botosani, con la cui maglia ha debuttato in prima squadra lo scorso 20 luglio in una gara di campionato, Cimpanu è considerato in patria l'astro nascente del calcio romeno. Una sua rete, la seconda in stagione, ha permesso al suo club prima di Natale di battere 1-0 la Dinamo Bucarest e a lui di attirarsi i primi sondaggi da parte di società estere. Tra queste c'è anche il Genoa che per assicurarsene le prestazioni dovrà però prima fare i conti con il tenace dottor Iftime.