Porta la firma diil primo gol del Genoa in epoca post-covid.Una rete, quella dello spagnolo, arrivata su rigore ad inizio ripresa, quando il Grifone era già sotto di tre gol. Una realizzazione utile solamente per far ritrovare all'attaccante la confidenza con la porta avversaria cinque anni dopo l'ultima prodezza in rossoblù e ad oltre un anno dall'ultima segnatura personale in assoluto.Una piccola gioia che non può lenire il dolore per una sconfitta pesante e preoccupante: “, dopo tanto tempo di inattività - ha commento l'ex Torino ai microfoni di DAZN a fine gara -Abbiamo fatto bene per un periodo, dopo il 3-1 abbiamo avuto l’occasione di fare il 3-2, poi hanno fatto il quarto gol. Purtroppo è andata così.”Iago Falque si è detto poi convinto che questo Genoa non potrà che migliorare strada facendo: “. Sicuramente è stato un po’ strano per l’ambiente, per tutto, magariDalla prossima dobbiamo fare meglio. Il pubblico ci dà tanto, poi qua è sempre difficile giocare per chi viene da fuori. Non possiamo cercare alibi. Dobbiamo fare i punti necessari per salvarci, questo è sicuro. È ovvio che il pubblico ci dà una grande mano, ma la situazione adesso è così: dobbiamo fare bene anche in questo modo".