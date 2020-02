Iago Falque scalpita. Tornato al Genoa dopo cinque anni lo spagnolo finora non è ancora riuscito a fare il suo secondo debutto con la maglia rossoblù. Eppure il momento del suo rientro in campo sembra finalmente pronto, come lui stesso ha rivelato al Secolo XIX: "Sto bene. La settimana scorsa mi ha frenato solo la febbre, ma già col Cagliari mi ero scaldato, poi si sono fatti male due compagni e il mister ha fatto giustamente altre scelte. Mi manca il ritmo gara, pian piano arriverà, ma sono a disposizione. Quando stai fermo hai ancora più voglia di giocare ma anche semplicemente di vivere le emozioni del gruppo. Avevo parlato col mister, sapeva che non sarei stato subito al top, ma pian piano spero di crescere e arrivare al livello 10".



Il suo rientro potrebbe avvenire contro la Lazio, l'ultima squadra a cui lo spagnolo ha fatto goal: " col Toro, all’ultima giornata del campionato scorso. Purtroppo poi ho avuto un’annata complicata, ho subìto due infortuni, l’ultimo alla coscia, ma non è finita, ci sono ancora dei mesi per rifarsi".