L'ipotesi di un possibile divorzio a fine stagione tra il Genoa e Alexander Blessin, soprattutto in caso di retrocessione in Serie B dei rossoblù, starebbe inducendo la dirigenza del club ligure a guardarsi attorno alla ricerca di possibili alternative al tecnico tedesco.



Tra i nomi papabili per la panchina del Grifone ci sarebbe anche quello di Alessandro Nesta. L'ex difensore di Lazio e Milan è attualmente libero da impegni dopo essere stato esonerato dal Frosinone nel marzo dello scorso anno.



Lo riferisce SerieBNews.com.