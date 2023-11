Con l'avvicinarsi del mese di gennaio, e la conseguente riapertura del mercato, le società di Serie A provano ad imbastire le prime operazioni.



Una di queste potrebbe coinvolgere Genoa e Bologna, con i felsinei che starebbero pensando ad uno scambio di difensori da proporre ai liguri. Al Ferraris potrebbe andare a giocare Kevin Bonifazi, giocatore che non rientra nei piani tattici di Thiago Motta e che avrebbe chiesto la cessione alla società. In cambio la dirigenza bolognese vorrebbe portare al Dall'Ara Koni De Winter, 21enne belga prelevato in estate dalla Juventus.



Ne dà notizia stamane il Corriere dello Sport.