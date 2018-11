Potrebbe proseguire lontano da Genova la stagione di Stephane Omeonga.



Il giovane centrocampista belga, che con Ivan Juric sembra aver ritrovato un po' più di considerazione dopo lo scarso utilizzo riservatogli da Davide Ballardini in precedenza, non è soddisfatto del suo attuale minutaggio e starebbe prendendo in seria considerazione l'ipotesi di un trasferimento temporaneo già a gennaio.



Secondo Tuttosport, Omeonga potrebbe finire in prestito al Carpi, in Serie B. Nella piazza emiliana il giovane mediano avrebbe senz'altro lo spazio che reclama.