Sarà un gennaio molto intenso, come sempre, sul fronte mercato per il Genoa.



In particolare la società rossoblù concentrerà i propri sforzi alla ricerca di un nuovo centravanti, in grado di garantire quei gol finora mancati nel girone d'andata.



Tra i molti nomi che circolano attorno al Grifone oggi Il Secolo XIX ne indica quattro, tutti provenienti dall'est Europa. A Bozenik e Klimata, già da tempo accostati ai liguri, ora si aggiungono Michal Krmencik, 26enne del Viktoria Plzen, e Adam Buksa, 23 anni del Pogon.



Probabile, quindi, che da questo poker di centravanti possa uscire il nuovo leader dell'attacco rossoblu. Nella speranza, neanche a dirlo, che chiunque esso sia possa ripetere quanto fatto da Kris Piatek nella prima parte della passata stagione.