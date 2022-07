Tra i tanti nomi in uscita dal Genoa c'è anche quello di Pawel Jarosynski.



L'esterno polacco, reduce da tre stagioni in prestito alla Salernitana intervallate da un semestre al Pescara, da ieri ha ufficialmente concluso la propria avventura in terra campana, facendo ritorno alla casa madre genoana. Ma la permanenza in rossoblù per lui rischia di essere molto breve.



Il 28enne ex Chievo non sembra infatti rientrare nei piani di mister Blessin che avrebbe, al contrario, dato il proprio benestare alla partenza del giocatore. Il quale potrebbe comunque proseguire la sua carriera nel nostro Paese.



Jaroszynski è infatti entrato nel mirino del Cosenza, alla ricerca di rinforzi per la propria corsia mancina.