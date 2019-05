Tra i nomi dei possibili sostituti di Cesare Prandelli sulla panchina del Genoa in vista della prossima stagione figura anche quello di Leonardo Semplici.



Il tecnico della Spal, fresco del raggiungimento della seconda salvezza consecutiva con la formazione estense, sarebbe in cima alle preferenze del presidente Preziosi che vorrebbe portarlo in Liguria il prossimo luglio affidandogli la ricostruzione del suo Grifone.



A dispetto del cognome tuttavia arrivare all'allenatore toscano non sarà affatto facile. E non solo per la fitta concorrenza di altri club. La Spal non ha infatti alcuna intenzione di privarsi del proprio condottiero ed anche il diretto interessato potrebbe decidere di restare un altro anno in Emilia. A spiegarlo è stato il DS dei biancazzurri, Davide Vagnati, ai microfoni di Radio Sportiva: "Mister Semplici? Non ha detto che andrà via, anche perché non sarebbe corretto avendo ancora un contratto con noi, ma che ci incontreremo come normale che sia. Dobbiamo programmare il futuro della nostra società e vogliamo passare sempre per la guida di Leonardo".