Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa, parla in conferenza stampa di Juan Manuel Iturbe e del suo mancato arrivo, con l'ex Roma che era già in città: "Nel mercato si portano avanti tante trattative, poi si concludono le più funzionali. Iturbe non si è concretizzato? Mi piace parlare delle operazioni andate in porto. Iago Falque è la miglior chiusura di un cerchio. Il bilancio del mercato di gennaio si farà a maggio. Le zone di campo che volevamo rinforzare, le abbiamo rinforzate. Forse avremmo potuto fare qualcosa in più in uscita, ma i mercati esteri sono ancora aperti".