In attesa che il Genoa comunichi ufficialmente di voler affidare la panchina della prima squadra ad Alberto Gilardino in maniera definitiva, una prima investitura per il tecnico di Biella arriva dal direttore sportivo Marco Ottolini.



Intercettato da Il Secolo XIX, il dirigente rossoblù ha assicurato: "Andiamo avanti con Gilardino". Poche parole ma molto chiare.